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Президент заверил ветеранов вооруженных сил в своей полной поддержке

Президент заверил ветеранов вооруженных сил в своей полной поддержке

Игорь Додон принял участие в заседании Комиссии ветеранов Вооруженных сил органов правопорядка и участников вооруженных конфликтов в рамках Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова.

Как отметил на своей странице в соцсети президент, участники встречи обменялись мнениями о ситуации в стране, обсудили проблемы, с которыми сталкиваются ветераны.

Заверил их в своей полной поддержке, призвал выдвигать собственные предложения по разработке законодательных инициатив для улучшения положения этой категории граждан, – добавил Игорь Додон. 

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