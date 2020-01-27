Президент заверил: Дом-музей Пушкина будет отремонтирован! (ФОТО)

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Игорь Додон посетил сегодня Дом-музей А.С. Пушкина в Кишиневе и изучил состояние, в котором находятся здания музейного комплекса. Глава государства с сожалением констатировал, что этот памятник архитектуры, который не реставрировали с 1987 года, находится в плачевном состоянии, а крыша главного здания музея – домика Наумова – треснула и требует срочного ремонта.

– Было решено совместными усилиями Министерства культуры Республики Молдова и мэрии Кишинева изыскать 550 тысяч леев на ремонт крыши и проведение технической экспертизы музейного комплекса, чтобы начать реставрационные работы в марте-апреле. В то же время выразил уверенность в том, что ремонт завершится до 21 сентября, когда будет отмечаться 200-летие со дня начала кишиневской ссылки великого поэта, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Глава государства также подчеркнул, что Дом-музей А.С. Пушкина – не только памятник архитектуры и истории национального значения, но и символ дружбы с нашим стратегическим партнером, Российской Федерацией.