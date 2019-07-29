Президент запускает разработку национального плана по решению проблемы депопуляции страны

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Около миллиона наших соотечественников работают и создают добавленную стоимость за пределами страны. Их ценят за профессионализм и ответственное отношение к делу. Уплачиваемые ими за рубежом налоги и сборы превышают 7-8 млрд. евро в год, то есть, два годовых бюджета Республики Молдова. Они – богатство нашего народа, те, кто еще раз подтверждает огромный потенциал, которым мы располагаем.

Об этом в рамках выступления на торжественном собрании, посвященном Дню Конституции, заявил президент страны Игорь Додон.

– Наши совместные усилия должны быть направлены на устранение причин, побудивших многих из нас искать счастья на чужбине. Ответственное правительство должно предоставить гражданам ясную перспективу достойной жизни. А эта цель может быть достигнута, только если правительство доверяет своим гражданам и наоборот. Депопуляция страны и демографическая проблема – главная угроза нашего существования. Если мы продолжим инвестировать огромные ресурсы, государственные средства в развитие и образование поколений, становящихся интеллектуальным капиталом и рабочей силой для иностранных экономик, мы рискуем исчезнуть как нация, – сказал он.

В данной связи Игорь Додон призвал сосредоточить все наши усилия и умения на решении проблемы депопуляции страны.

– В ближайшие дни я намерен запустить широкий процесс разработки национального плана по этому вопросу с участием всех представителей общества. Очень рассчитываю на вашу поддержку. Преодоление проблемы эмиграции населения станет стимулом для экономического развития страны, ведь главным препятствием в деятельности хозяйствующих субъектов является нехватка рабочей силы. Есть желание и возможность инвестировать в экономику, но потенциальные инвесторы сталкиваются с проблемой острого дефицита кадров, – подытожил он.