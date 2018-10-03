Президент запросил у ответственных органов информацию о приватизации “Air Moldova”

Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник главы государства Максим Лебединский.

– Президент Республики Молдова запросил у ответственных органов, включая Агентство публичной собственности, детальную информацию о процессе приватизации государственной компании “Air Moldova”, – написал он.

Напомним, вчера стало известно, что единственное в стране государственное предприятие, занимающееся авиаперевозками, “Air Moldova”, “ушло с молотка”. Новым владельцем компании стала румынская фирма “Civil Aviation Group”, владеющая лоукостером “Blue Air”. Сумма сделки превысила 1,2 миллиарда леев, причем только 50 миллионов отправятся в государственную казну, в то время как остальные деньги представляют собой долги компании “Air Moldova”, которые инвестор обязался погасить.