Президент запросил от Минсельхоза информацию о возможных схемах по реэкспорту товаров через Молдову (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон потребовал от Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности детали о возможных схемах по реэкспорту товаров через Молдову путем предоставления сертификатов о молдавском происхождении продукции из других стран. Об этом глава государства заявил сегодня после окончания заседания Высшего совета безопасности.

– У нас есть некоторая информация по этому поводу. Объем не такой большой. Но, например, в текущем году в Молдову импортировали 4 тысячи тонн яблок, когда у нас более чем хватает. Мы экспортировали в Россию 160 тысяч тонн яблок. Я хочу разобраться, не идет ли речь об “умных парнях”, которые до сих пор были в НАБПП и в Минсельхозе и выдавали сертификаты о молдавском происхождении для того, чтобы товары других стран отправлялись на рынки России или другие, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что это – проблема стратегической важности, ведь это ставит под угрозу возможность поставлять нашу продукцию на те рынки, которые совсем недавно вновь открылись для Молдовы.