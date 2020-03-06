Президент: За “кражу века” и за то, что ее допустили, платить должны виновные в этом, а не граждане!

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Игорь Додон поприветствовал тот факт, что сегодня в парламенте была поддержана его инициатива о снижении долгового бремени на граждан, образовавшегося вследствие “кражи века”. На своей странице в соцсети он отметил, что это значит, что в бюджете останется больше денег, которые смогут быть направлены на реализацию некоторых действий, которые принесут прямую пользу гражданам, а также на повышение зарплат и пенсий.

– Это только первый шаг, нам предстоит найти и другие решения для того, чтобы граждане больше не платили за ущерб, спровоцированный банковской кражей. В то же время будут продолжены жесткие меры по привлечению к ответственности тех, кто провернул это воровство, поставившее под угрозу безопасность страны, – подчеркнул президент.

Игорь Додон с сожалением констатировал, что депутаты ПДС и ППДП, которые объединились с депутатами Шора и Канду в парламенте, проголосовали сегодня против того, чтобы долговое бремя было снято с плеч граждан.

– Это доказывает, что в парламенте формируется новая коалиция, которая пытается защитить тех, кто украл миллиард, в обмен на другие скрытые политические договоренности, – добавил он.

Говоря же о спекуляциях, которыми оперируют некоторые депутаты для того, чтобы оправдать свое сегодняшнее голосование против, Игорь Додон подчеркнул, что эти деньги были украдены через банковскую систему, доказательством чего служат и последние подвижки в деле, которое ведет Генеральная прокуратура.

– Принятая сегодня инициатива предусматривает то, что возврат украденных денег будет осуществляться не за счет карманов граждан, а за счет банковской системы, точнее, части дохода Нацбанка. За кражу и за ее допущение должны платить виновные в этом, а не граждане! Уверен, что на следующих выборах с электоральной точки зрения поплатятся все те, кто проголосовал сегодня против этой инициативы, – подытожил он.