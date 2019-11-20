Президент взял ответственность на себя

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О том, как экс-премьер строит из себя жертву

12 ноября правительство Майи Санду было отправлено в отставку. Вотум недоверия ему выразили 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов

Спровоцированная отставка

Безусловно, многие аналитики, журналисты, политологи предположили, причём не без оснований, что Майя Санду сама спровоцировала вотум недоверия и отставку правительства. Это было видно невооружённым взглядом.

Ещё в июне блок ACUM настаивал, что коалиция с ПСРМ должна продлиться максимум 4–5 месяцев, после чего нужно идти на досрочные выборы. 8 ноября эти пять месяцев истекли. Уже на местных выборах А. Нэстасе грубо нарушил соглашение о коалиции, обильно поливая И. Чебана грязью, обвиняя в обслуживании мафии, Плахотнюка. Он везде оскорблял президента страны И. Додона. Не смущало Нэстасе и то, что он в коалиции с этой «мафией», что И. Додон назначил его министром МВД, а Санду – премьером, обеспечив 35 голосов.

Проще говоря, Нэстасе уже в октябре разорвал договор с ПСРМ. После выборов он тут же отказался сформировать большинство в мунсовете с ПСРМ!

Майя Санду выдвинула инициативу по назначению генерального прокурора, отлично понимая, что ПСРМ не позволит захват и подчинение юстиции блоком ACUM. Ладно, назначил ACUM своего и. о. генпрокурора Думитру Робу, ладно, восстановили в должности Виорела Мораря, главу Антикоррупционной прокуратуры, служившего со времён ДПМ, но назначить генпрокурора на 7 лет – это уже перебор. Данная инициатива была сюрпризом не только для ПСРМ, но и для самих депутатов блока ACUM, повергнув в состояние шока всех западных послов. Они тщетно пытались убедить Санду отозвать свою инициативу – она была непреклонна. Ведь именно в этом и состоял план.

На просьбы ПСРМ отдать им Министерство здравоохранения, труда, соцзащиты, Минсельхоз, Минэкономики и инфраструктуры (или Минфин), как договаривались ещё в июне, Санду ответила отказом. О социальных инициативах президента Майя Григорьевна и слышать не желала, так как якобы нет денег!На заседании парламента она атаковала ПСРМ, оскорбляла президента, будто провоцируя депутатов на ответную реакцию. После заседания в СМИ появились сотни фото, где М. Санду не скрывает своей радости по поводу грозящей ей отставки. К этому её привели провалы в работе правительства, отсутствие реальных результатов, проблемы с поставками газа.

Cанду вновь объединяет олигархов…

Игра, как мы говорили ранее, проста: Санду уходит с должности в роли жертвы, начинает протесты против Додона, обвиняет его в сговоре с мафией, с ДПМ, с инопланетянами и т. д. К протестам присоединяются Усатый и «Наша Партия», Партия ШОР, ПКРМ и с помощью извне устраивают майдан.

В ноябре – вуаля! – и Майя Санду президент! А Шору, Усатому и т. д. закрывают уголовные дела, Воронину помогают выгодно продать активы FinComBank (это требование Нацбанка). А там и Лучинскому с Киртоакэ закрывают дела, Филат выходит из тюрьмы. Не удивимся, если и Плахотнюку позволят к тому времени вернуться из Майами, дабы свергнуть пророссийского Додона. По крайней мере 18 ноября Владимир Георгиевич выразил сожаление по поводу того, что Майя отказала в альянсе с ДПМ, «отдав всю власть в стране Кремлю».

Короче, к ноябрю 2020 г. весь олигархический ансамбль АЕИ-1, 2, 3 будет в сборе. И вновь они объединятся против ПСРМ и президента.

Майя Санду рассчитывала на досрочные парламентские выборы. Выборы, которые дали бы тот же результат, учитывая, что в 2019 году у нас были парламентские, башканские и местные выборы. А потом бы опять переговоры, опять хрупкая власть, опять отставка, опять досрочные… И всё на фоне кризиса, падения зарплат и пенсий, отсутствия внешних инвестиций.

Медиакартель ACUM

Помните, как представители блока ACUM везде выли, что ПСРМ создала мощнейший медиахолдинг за спиной страны и народа? Дескать, три телевидения без национального вещания – угроза демократии. Этого нельзя допустить! Но 14 ноября Moldtelecom пошёл на редкую мерзость. Он поменял места телеканалов в своей сетке вещания. Сделано это было с подачи Майи Санду, которая ещё сохраняла кресло и. о. премьер-министра. Таким образом она нанесла мощный удар по многим СМИ, пытаясь поддержать те медиа, которые обслуживают блок ACUM. Демократично, не так ли?

Обратите внимание, как поменял свою сетку Moldtelecom: 1) Молдова 1; 2) ТV 8; 3) Jurnal TV; 4) TVR Moldova; 5) Первый в Молдове; 6) PRO TV; 7) Moldova 2; 8) N4; 9) RTR; 10) NTV. Вопросы ещё есть? Первые позиции заняли три ТВ, которые свирепо поддерживают блок ACUM! Речь о ТV 8 (бывший ТВ 7 К. Лучинского), JURNAL TV, TVR Moldova. Всё по-честному: они поддерживают ACUM, а ACUM поддерживает их. Нет, это не картель, бога ради!

На самом деле медиакартель ACUM – самый мощный в стране. Он состоит из сотни порталов, газет, множества каналов ТВ, которые формально не принадлежат ACUM. Но они на грантах Фонда Сороса, где некогда рулили сама М. Санду, Европейский фонд за демократию и т. д. Только Фонд Сороса тратит ежегодно от €5 млн до €10 млн в Молдове!

Европейский фонд за демократию поддерживают минимум три канала телевидения в РМ: ТV 8, JURNAL TV и PRO TV. Они – в первой шестёрке списка Moldtelecom! Так есть ещё и Europa Liberǎ, Аgora, Mold-street, ZDG, anticoruptie.md, nokta.md, locals.md и сотни других. Все эти ТВ и порталы жёстко бьют по левым партиям, ПСРМ, России, нейтралитету, молдовенистам, христианской религии! Вы не поверите, но они именуют себя независимыми (от народа?) СМИ!

Теперь вы понимаете, ЧТО на самом деле преследует блок ACUM? Правильно. Снять везде конкурентов – поставить своих. Разгромить СМИ оппонентов – продвинуть свои. Вот и все принципы и ценности…

СМИ ACUM атакуют

Безусловно, М. Санду хотела уйти из власти на белом коне. Правительство якобы было бы мегаэффективным, экономика, пенсии и зарплаты росли бы, а цены падали, инвестиции бы шли. Но кое-кому это не понравилось… вот и скинули бедную Майю Санду.

Напомним, что на заседании парламента с речью выступил ваш скромный слуга, обрисовав все провалы правительства. Мы использовали данные НБС, Нацбанка, МВД! Каждую цифру проверили, каждое слово просмотрели. Вот что я сказал с трибуны парламента:

С мая экспорт в ЕС неуклонно сокращался – в среднем на 7,5%, а в августе – на 13%! В июле-августе цены на овощи и фрукты выросли на 20 – 30%, в том числе на помидоры – на 80%, на картофель – на 30 – 60%, на фрукты – на 20 – 30%. В июне-августе объём грузоперевозок уменьшался ежемесячно на 10%! Электричество подорожало на 15% на севере, на 6% – в Кишинёве! За 10 месяцев число чрезвычайно тяжких преступлений выросло на 17,39%, особо тяжких – на 9,84%, изнасилований – на 63,33%, ограблений – на 57,14%, преступлений против органов государственной власти – на 75,43%, преступлений, совершённых организованными группировками – на 85,71%.

Но речь не понравилась Майе Санду. И ответ был жёстким. 15 ноября 2019 года портал www.mold-street.com, финансируемый Европейским фондом за демократию (EED) и Национальным фондом за демократию, позволил себе опубликовать статью, очерняющую репутацию нижеподписавшегося.

Эту статью подхватил канал PRO TV, тоже финансируемый EED, а также Radio Chișinǎu, Unimedia, evz.ro и другие. Ждём, когда их примеру последуют TV 8, Jurnal TV, финансируемые тем же фондом, которые также прислуживают ПДС Майи Санду – той ПДС, у которой якобы нет прессы, ей прислуживающей!

Это заказная, полная фальши статья, которая восхваляет Майю Санду, оперируя ложными сельскими софизмами! Статья, которую они даже не осмелились подписать, прекрасно зная, что это обычная фальшивка! Вся суть статьи в названии – «Как социалист Цырдя «поливал» парламент ложными и не относящимися к делу данными, чтобы аргументировать вотум недоверия». Процесс известен – статьи никто не читает. Люди читают заголовки и принимают их за чистую правду!

Я очень внимательно прочитал это «произведение», написанное на пьяную голову в офисе ПДС. И что вы думаете?

1) Я не увидел ни одного правдоподобного аргумента в пользу того, что я солгал!

2) Они не отрицали ни одной приведённой мной цифры, фактически подтверждая то, что я сказал.

3) Единственная цифра, которой они пытались спекулировать, – это уничтожение 90% урожая в нескольких южных и северных районах! Якобы это не так, поскольку производство овощей выросло на 7,4% (в сопоставимых ценах). Скоро я вам приведу реальные цифры про то, что министерство не дало ни одного лея, не прислало ни одного чиновника, mold-street.com мудро промолчал.

4) Неопровержимые якобы аргументы, выдвигаемые этими лживыми писаками, заключаются в том, что «правительство не виновно в повышении цен на овощи на 30 – 60%, не виновно в снижении экспорта, не виновно в повышении налогов. Невозможно добиться чудес за 5 месяцев!» Неужели? А тогда зачем нужно это правительство?

«Вы, ПСРМ, поддержали налоговую политику правительства!» Стоп! Мы были против! Мы поддержали НДС для Horeca, чтобы нас не обвинили в саботаже!

«ПСРМ сама ратует за пропорциональную шкалу налогов, а тут выступили против!» Господа, вы в своём уме? При чём НДС на бизнес и пропорциональная система на личные доходы? Тем более что вы предлагали повысить налог и на зарплаты, которые и так нищенские.

Что вам сказать? Вы – жалкие! Вскоре я представлю новые цифры и докажу, что правительство Майи Санду было настоящим БЕДСТВИЕМ. И слава богу, что мы вовремя избавились от него!

Ставка на досрочные провалилась

М. Санду рассчитывала на досрочные парламентские выборы. Выборы, которые дали бы тот же результат, учитывая, что в 2019 году у нас были парламентские, башканские и местные выборы. А потом бы опять переговоры, опять хрупкая власть, опять отставка, опять досрочные… И всё на фоне кризиса, падения зарплат, пенсий, внешних инвестиций.

В этой ситуации президент Додон решил взять на себя всю ответственность. Кто-то же должен отвечать за страну. Ведь и народ устал от того, что лидеры кивают друг на друга, а в итоге никто не виноват. А народу с каждым днём всё тяжелее.

14 ноября парламент утвердил кабинет министров во главе с Ионом Кику, которого выдвинул И. Додон. В этот же день новые министры принесли присягу. Новый кабмин стал правительством меньшинства: сформировали его социалисты, а при голосовании поддержали демократы. В экспертном сообществе правительство Иона Кику уже назвали правительством технократов. ДПМ проголосовала за новое правительство скорее от безысходности. Идти на досрочные не хочется – наберут не более 10%. Идти с М. Санду нет возможности – она хочет досрочных и хочет сама всё контролировать. Отказаться от поддержки нового правительства тоже сложно – отправили в отставку Санду (в принципе, оппозиция всегда отправляет в отставку власть), значит вы виноваты в досрочных. А это окончательная политическая смерть. Тем более что Ион Кику восемь месяцев был министром финансов от ДПМ, а потом стал советником Игоря Додона! Ранее, в 2005 – 2009 годах, он работал с И. Додоном в Минэкономике, был советником З. Гречаный, и все эти годы был очень близок президенту. Он – его человек.

Стратегическая победа ПСРМ

Надо признать, что назначение правительства Иона Кику – стратегическая победа ПСРМ.

1) ПСРМ впервые за 28 лет победила в Кишинёве.

2) ПСРМ отправила в отставку правительство Санду, которая попыталась через захват ГП перевести страну под полное внешнее управление, а потом уничтожить все левые силы – как в Румынии и на Украине.

3) ПСРМ впервые с 2009 г. взяла де-факто всю власть в стране – президента, спикера, правительство! И это в условиях, когда все говорили, что левые навеки будут в оппозиции.

4) Правительство Кику – это назначенцы И. Додона, а не ПСРМ, ACUM и ДПМ. Президент взял на себя ответственность за ситуацию в стране.

5) Впервые с 2009 года правительство состоит не из политиков, демагогов и казнокрадов, а из профессионалов.

6) Впервые за последние 10 лет в Молдове правительство не будет делить граждан по языковой принадлежности, национальности и т. д. Оно будет правительством для всех. Будет дружить с РФ, продвигать нормальные отношения с ЕС и США.

7) Впервые за 10 лет олигархи устранены от власти. Филат, Лучинский, Стати, Плахотнюк – в оппозиции или в бегах. Вся власть, простите за пафос, вернулась народу!

8) Безусловно, русофобы, молдофобы, компрадоры и лакеи внешних сил объединятся. Они начнут протесты, будут выть «Жос Додон!», «Жос ПСРМ!», «Жос диктатура!», «Врем цара ынапой!» и другую ахинею. Но ничего у них не получится.

Инициативы правительства Кику

Уже 18 ноября Игорь Додон и премьер Ион Кику провели совместный брифинг. Впервые, наверное, за последние 10 лет президент и премьер вышли к СМИ вместе. На брифинге были озвучены 7 социальных инициатив нового правительства, которые будут запущены в ближайшее время:

Поддержка пенсионеров в зимний период – по 700 леев для 620 тыс. пенсионеров. С 2020 года пенсия будет индексироваться 2 раза в год. Помощь в зимний период – 300 тыс. семей с низким уровнем дохода будут получать не по 350, а по 500 леев. Пенсия будет гарантирована в течение пяти лет в случае смерти одного из супругов, который вышел на пенсию. Ветеранам войн и конфликтов, «афганцам» и «приднестровцам» будет увеличена помощь (от 100 до 300 леев в месяц). Молодым специалистам медицинских среднеспециальных и высших учебных заведений, готовым после учёбы работать в сёлах, будет увеличена материальная помощь с 45 тыс. до 120 тыс. леев (врачам и фармацевтам), с 36 тыс. до 96 тыс. (младшему медицинскому персоналу со средним образованием). В следующем году будут увеличены зарплаты в среднем на 10% всем бюджетникам, некоторым – на 18% и больше (работникам детских садов и т. д.).

Стоимость всех проектов – приблизительно 1,6 млрд леев. Уверен, люди этого ждали, и они это получат.

Также новый премьер заявил, что первый свой визит осуществит в Москву. И это даёт надежду…

Богдан Цырдя, политолог