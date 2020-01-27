Президент выступит с речью в ПАСЕ, ответит на вопросы депутатов и встретится с руководством Ассамблеи и ее структур

Президент выступит с речью в ПАСЕ, ответит на вопросы депутатов и встретится с руководством Ассамблеи и ее структур

Президент примет участие в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Глава государства выступит с речью на заседании и ответит на вопросы депутатов, делегированных в ПАСЕ, а также с руководителями всех структур в рамках Ассамблеи, включая председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио. 

Об этом сам президент рассказал сегодня, 27 января, после заседания.

Стоит отметить, что сегодня глава государства проведет ставшую уже традиционной встречу с аккредитованными в РМ послами, а завтра, до вылета, у него также пройдет ряд заседаний.

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