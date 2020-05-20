Президент выступит с инициативой повышения зарплат медработникам (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон отправился сегодня в районную больницу Глодян для изучения эпидемической ситуации в этом регионе, где до недавнего времени был один из крупных очагов распространения коронавируса.

Всего за время эпидемии здесь было госпитализировано 187 человек с диагнозом COVID-19, из которых 164 излечились, 18 скончались, 14 проходят лечение на дому, еще один сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

– Благодаря огромным усилиям врачей и слаженным действиям местных и центральных властей ситуацию удалось стабилизировать. Выразил за это признательность всем медицинским работникам и обещал выступить с инициативой о значительном увеличении финансирования системы здравоохранения, в том числе в виде повышения зарплат, – отметил он на своей странице в соцсети.

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