Президент выступил за углубление отношений с Катаром и привлечение инвесторов из этой страны в Молдову (ФОТО, ВИДЕО)

Президент выступил за углубление отношений с Катаром и привлечение инвесторов из этой страны в Молдову (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел рабочую встречу с назначенным Послом Республики Молдова в Государстве Катар Виктором Цвиркуном.

Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с нашими двусторонними отношениями, а также констатировали наличие впечатляющего потенциала в торгово-экономической и энергетической сфере, который необходимо реализовать. В этом же контексте глава государства выступил за привлечение инвесторов из этой страны с целью осуществления ряда проектов в Республике Молдова. В то же время Игорь Додон подчеркнул необходимость углубления отношений с Катаром, который является еще и важным партнером в части реализации различных социальных и гуманитарных проектов.

Президент пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности и призвал приложить все усилия для проведения более динамичного и продуктивного диалога с Государством Катар на благо обоих народов.

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