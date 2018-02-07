Президент выступил за проведение досрочных выборов генпримара Кишинева

Глава государства отметил, что было бы “правильно и логично”, чтобы жители муниципия досрочно избрали бы нового руководителя столицы. Об этом он заявил в рамках интервью для радиостанции “Свободная Европа”.

– Если бы тот, кто нарушал закон на протяжении 10 лет, подал бы в отставку, я имею в виду господина Киртоакэ, подал бы в отставку, это был бы достойный шаг. Этим он спровоцировал бы досрочные выборы в Кишиневе, и это было бы лучшим вариантом для столицы, – отметил глава государства.

Напомним, что на время судебного процесса Дорин Киртоакэ был отстранен от должности генерального примара Кишинева. Его обязанности временно исполняет ставленница демократов Сильвия Раду.