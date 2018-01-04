Президент выступил за плодотворное сотрудничество между Молдовой и Россией на всех уровнях власти

Игорь Додон встретился сегодня с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития двухсторонних отношений. Глава государства выразил надежду на то, что в ближайшее время можно будет возобновить плодотворное сотрудничество на всех уровнях власти.

– В прошлом году хорошее сотрудничество было на уровне президентов, но я выступаю за то, чтобы оно было и на уровне правительств, с учетом переговоров и договорённостей, достигнутых с руководством Российской Федерации на полях неформального саммита лидеров стран СНГ. Надеюсь, что в ближайшее время Молдову посетит представитель руководства Министерства иностранных дел России для того, чтобы мы возобновили сотрудничество между нашими странами, – написал президент по итогам проведенной встречи.