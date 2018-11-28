Президент выступил за мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе

Президент выступил за мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе

Советник главы государства Максим Лебединский опубликовал на своей странице в социальной сети реакцию президентуры по этому поводу. 

– Любое действие, которое может привести к ухудшению и без того тяжелой ситуации в регионе, очень опасно, а мы уверены и надеемся, что две дружественные Республике Молдова страны смогут разрешить непонимание и конфликты мирным и дипломатическим путем диалога. В то же время мы обеспокоены возможными трудностями, с которыми могут столкнуться молдавские граждане и экспортеры, которые пересекают территорию Украины, а первые сигналы в этом смысле уже появились, – отмечается в позиции главы государства. 

В комментарии также говорится о том, что администрация президента очень внимательно следит за ситуацией на границе Республики Молдова и Украины, на приднестровском участке, чтобы исключить и предотвратить любые провокации. Кроме того, секретарь Высшего совета безопасности находится в постоянной связи с руководством ответственных учреждений.

– Надеемся, что этот эпизод не будет иметь тяжелые последствия для региональной безопасности и найдет мирное политическое разрешение, – заключается в реакции президентуры. 

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md