Президент выступил за мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе

Советник главы государства Максим Лебединский опубликовал на своей странице в социальной сети реакцию президентуры по этому поводу.

– Любое действие, которое может привести к ухудшению и без того тяжелой ситуации в регионе, очень опасно, а мы уверены и надеемся, что две дружественные Республике Молдова страны смогут разрешить непонимание и конфликты мирным и дипломатическим путем диалога. В то же время мы обеспокоены возможными трудностями, с которыми могут столкнуться молдавские граждане и экспортеры, которые пересекают территорию Украины, а первые сигналы в этом смысле уже появились, – отмечается в позиции главы государства.

В комментарии также говорится о том, что администрация президента очень внимательно следит за ситуацией на границе Республики Молдова и Украины, на приднестровском участке, чтобы исключить и предотвратить любые провокации. Кроме того, секретарь Высшего совета безопасности находится в постоянной связи с руководством ответственных учреждений.

– Надеемся, что этот эпизод не будет иметь тяжелые последствия для региональной безопасности и найдет мирное политическое разрешение, – заключается в реакции президентуры.