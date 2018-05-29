Президент выступил за интенсификацию торгово-экономических отношений между Молдовой и Катаром

Президент выступил за интенсификацию торгово-экономических отношений между Молдовой и Катаром

Глава государства сегодня провел прощальную встречу с Его Превосходительством Мохаммадом Али аль-Малики, Послом Государства Катар в Республике Молдова.

Президент дал высокую оценку деятельности этого посла в Республике Молдова, который в ходе выполнения своей миссии оказал существенное содействие укреплению отношений между нашими странами в различных областях.

– Выступил за интенсификацию и укрепление долгосрочных и содержательных отношений в различных областях, в особенности торгово-экономической сфере. Мы сошлись во мнении о том, что организация визитов на высоком уровне будет способствовать полноценной реализации существующего потенциала отношений на благо наших народов, – подчеркнул Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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