Президент выступил с заявлением по случаю завершения мандата парламента

Сегодня завершается мандат парламента XX созыва, который полностью дискредитировал институт парламентаризма в Республике Молдова. Об этом говорится в заявлении президента страны Игоря Додона.

– В течение последних двух лет, используя немногие полномочия, которыми я располагаю в качестве главы государства, я делал все возможное, чтобы исправить политическую, дипломатическую, социальную и экономическую ситуацию в стране. Аппарат президента подготовил 76 инициатив (законопроектов, программ, обращений), которые были разработаны в интересах граждан. Параллельно коллеги из фракции ПСРМ выдвинули сотни законопроектов в парламенте, чтобы изменить положение дел в стране. Однако большинство из них получили негативный отзыв со стороны правительства и/или парламента, в отсутствие обоснованных аргументов, – подчеркнул глава государства.

Президент в очередной раз отметил: парламентские выборы 24 февраля 2019 года – это возможность вернуть страну на нормальный путь развития.

– Нас, государственников и патриотов, гораздо больше, чем евроунионистов, которые хотят использовать парламент и правительство в своих узкопартийных и личных интересах. Поэтому мы должны объединиться, чтобы стать еще сильнее! – добавил он.

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