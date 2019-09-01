Президент выступил с поздравительным посланием по случаю начала учебного года

Публикуем его текст без сокращений.

Вот и наступил сентябрь снова, и мы традиционно открываем очередной учебный год. По этому красивому и волнительному случаю – начало 2019-2020 учебного года – искренне поздравляю всех вовлеченных в образовательный процесс в нашей стране.

Дорогие учащиеся и студенты! Сегодня вы прощаетесь с каникулами и начинаете или возобновляете путешествие по миру знаний – одно из важнейших в жизни каждого человека. На этом захватывающем пути, полном тайн, ждущих разгадки, будьте любознательными, настойчивыми и смелыми. Вам понадобится еще и дух здорового соперничества, желание самоутвердиться и большая любовь к книгам. Ставьте перед собой великие цели и проявите усердие в их достижении ради вашего блага и к гордости ваших родителей. Я совершенно уверен в том, что в вашем лице у Молдовы есть будущее.

Уважаемые учителя и преподаватели, Вам выпала ответственная роль путеводителей и просветителей. Ваши подопечные – это самая важная часть нашего народа – дети. Я твердо убежден, что профессионализм и ответственность, которые вы проявляете в своем благородном труде, принесут прекрасные плоды в виде честных людей, любящих Родину и свой народ. За вложенную в своих воспитанников душу, за потерянное от тетрадей и книг зрение, за стремление сделать этот мир лучше выражаю вам свою глубокую признательность и благодарность.

Дорогие родители, школа нуждается в вас, в вашем активном участии в процессе обучения и становления подрастающего поколения. Образование – длительный процесс. Давайте подставим плечо, будем рядом с педагогами и поможем в построении образованного, интеллигентного, конкурентоспособного общества.

Желаю всем здоровья и благополучия. Пусть 2019-2020 учебный год принесет новые открытия, красивые и запоминающиеся свершения, полезные дела, встречи с людьми – и пусть всё это оставит глубокий след в становлении личности учащегося и гражданина государства Республика Молдова.