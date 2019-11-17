Президент выступил с посланием по случаю Дня студентов

Сегодня в Молдове отмечается День студентов. По этому случаю глава государства выступил с обращением к ним на своей странице в соцсети.

– Знаю что у государства есть много задолженностей по отношению к нашей молодежи, и мы, вместе с новым правительством, постараемся соответствовать всем требованиям и ожиданиям. Заверяю вас, что в кратчайшее время появятся результаты нашей политики для молодых людей, чтобы мы могли создать лучшие условия для учебы, труда и жизни здесь, в Молдове, – подчеркнул Игорь Додон.