Президент выступил с посланием по случаю Дня студентов

Президент выступил с посланием по случаю Дня студентов

Сегодня в Молдове отмечается День студентов. По этому случаю глава государства выступил с обращением к ним на своей странице в соцсети. 

– Знаю что у государства есть много задолженностей по отношению к нашей молодежи, и мы, вместе с новым правительством, постараемся соответствовать всем требованиям и ожиданиям. Заверяю вас, что в кратчайшее время появятся результаты нашей политики для молодых людей, чтобы мы могли создать лучшие условия для учебы, труда и жизни здесь, в Молдове, – подчеркнул Игорь Додон. 

 

 

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