Президент выступил с обращением по случаю 30-летия со дня завершения вывода советских войск с территории Афганистана

0

Публикуем его текст без сокращений.

Уважаемые ветераны войны в Афганистане Республики Молдова!

В столь знаменательный день, когда тридцать лет тому назад окончилась десятилетняя война, ставшая для вас испытанием мужества, воли, товарищества и самоотверженности, позвольте с глубоким уважением разделить с вами и вашими семьями не только скорбь по нашим землякам, погибшим в боях на афганской земле, но и законную гордость! Гордость за вас, за тот мужественно исполненный вами подвиг, которым были ознаменованы все десять лет этой войны.

Вы все, члены Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова, являетесь воплощением лучших качеств нашего народа. Вы настоящие интернационалисты, знающие цену дружбе и взаимопомощи. Наша Родина Республика Молдова – страна многонациональная. Среди вас, отмеченных боевыми наградами людей, есть представители всех народов и этносов нашей древней Земли. Это вызывает глубокое уважение к вашему братству, которое может послужить примером того, как можно выстраивать межэтнический диалог во имя благополучия и процветания нашей Молдовы!

Вы, узнавшие горечь потерь и радость боевых побед, всегда были с народом и страной, разделяя все вызовы новейшего времени. Мы гордимся вами! Мы знаем, что ветераны-афганцы Молдовы – настоящие патриоты, государственники, ответственные и обладающие житейской мудростью люди!

Друзья и единомышленники!

Позвольте мне так назвать вас, поскольку в своей деятельности по укреплению основ гражданского мира, согласия и государственности Молдовы я, как Президент, всегда находил поддержку ветеранов-афганцев.

Друзья! Нам еще многое предстоит сделать в самое ближайшее время. Потенциал нашего народа: миролюбие и стойкость перед невзгодами, исторические традиции трудолюбия, Православный Закон нашего бытия – должны стать основой «Молдавского чуда». Для этого нужно всего лишь объединить усилия и дружно взяться за дело, не теряя времени на пустые споры и разногласия. Ваш ветеранский и гражданский опыт обязательно будут востребованы и лягут в основу грядущих преобразований всех сторон нашей жизни. Вместе мы сможем многое!

Дорогие ветераны!

Солдаты, сержанты, офицеры и генералы! Дорогие женщины-ветераны той далекой войны! Родственники погибших и умерших после войны! Позвольте в день тридцатилетия вывода советских войск с территории Афганистана пожелать вам крепкого здоровья, глубокого оптимизма, новых побед и свершений! Молдова гордится вами! Будьте счастливы!

Будущее Молдовы принадлежит всем нам!