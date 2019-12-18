Президент выступил с обращением по случаю 29-й годовщины со дня создания Полиции РМ

0

Республика Молдова глубоко признательна тем, кто находится на переднем крае защиты от незаконных действий и кто, несмотря на существующие в обществе трудности, ежедневно предпринимает усилия по поддержанию общественного порядка и безопасности людей. Об этом говорится в обращении главы государства по случаю 29-й годовщины со дня создания полиции.

От имени всех граждан президент выразил благодарность за преданность и самоотверженность полицейских, которые на протяжении всей нашей неспокойной истории обеспечивали законность и правопорядок и защищали целостность и суверенитет страны.



– Думаю, что сегодняшний день – подходящий момент, чтобы отдать дань уважения и памяти тем, кто отдал свою жизнь за безопасность и свободу каждого из нас. Наш долг – помнить и ценить их дела, и строить единое и процветающее государство для будущих поколений. Желаю всем вам – нынешним сотрудникам и ветеранам – высоких профессиональных достижений и морального удовлетворения в вашей карьере, а вашим семьям, поддерживающим вас в весьма нелегкой миссии – крепкого здоровья и благополучия. Проявите настойчивость и упорство в служении Отчизне во благо народа и Республики Молдова! – отметил он.