Президент выступил с инициативой проведения Всеправославного Собора на территории Молдовы

Глава государства дал комментарий для ТАСС по поводу ситуации, сложившейся в православном мире, которая вызывает у него глубокое сожаление и озабоченность.

В частности, Игорь Додон отметил, что церковный раскол может стать незаживающей раной на теле всего православного мира. Власти православных стран совместно с главами поместных церквей должны предпринять все усилия для его преодоления.

– Подчёркиваю: Молдова – страна, где около 98% населения – православные, была и останется в православном мире. Молдова была и останется канонической территорией Московского Патриархата. Молдавская митрополия была создана в 1813 году усилиями нашего великого святителя Гавриила Бэнулеску-Бодони в рамках Русской Православной Церкви. И мы сохраним верность нашей единой Церкви, – отметил он.