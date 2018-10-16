Президент выступил с инициативой проведения Всеправославного Собора на территории Молдовы

Глава государства дал комментарий для ТАСС по поводу ситуации, сложившейся в православном мире, которая вызывает у него глубокое сожаление и озабоченность.
В частности, Игорь Додон отметил, что церковный раскол может стать незаживающей раной на теле всего православного мира. Власти православных стран совместно с главами поместных церквей должны предпринять все усилия для его преодоления.
– Подчёркиваю: Молдова – страна, где около 98% населения – православные, была и останется в православном мире. Молдова была и останется канонической территорией Московского Патриархата. Молдавская митрополия была создана в 1813 году усилиями нашего великого святителя Гавриила Бэнулеску-Бодони в рамках Русской Православной Церкви. И мы сохраним верность нашей единой Церкви, – отметил он.
В данной связи глава государства сообщил, что всецело поддерживает инициативу созыва Всеправославного Собора, высказанную Патриархом Антиохийским Иоанном X, и поддержанную широкими кругами духовенства и мирян Русской, Сербской, Болгарской, Польской, Александрийской, Иерусалимской Православных Церквей, а также Православной Церковью в Америке, для разрешения одного из самых острых вопросов за всю историю Православия.
– Учитывая вышесказанное, выступаю с инициативой проведения Всеправославного Собора на территории Молдовы. Мы – уникальная православная страна, расположенная в самом сердце православного мира, и именно Молдова может стать площадкой для встреч между всеми главами поместных церквей в этот крайне ответственный период. Уверен, что совместными усилиями мы можем найти пути решения этой сложной ситуации, – подытожил он.