Президент выступил с двумя законопроектами для соцзащиты населения: о чем идёт речь

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Игорь Додон направил сегодня в парламент в качестве законодательной инициативы два проекта закона в области социальной защиты населения. Эти проекты, наряду с принятой в первом чтении инициативой об индексации пенсий дважды в год, входят в пакет социальных инициатив президента страны, направленных на повышение уровня социальной защищённости пенсионеров и лиц с самыми низкими доходами.

Первый законопроект, в частности, предусматривает внесение изменений в Закон «О социальной помощи», увеличивая количество потенциальных получателей помощи, предоставляемой государством в отопительный сезон, примерно на 50 тыс. человек. В этой части будет увеличен повышающий коэффициент минимально гарантированного ежемесячного дохода с 1,95 до 2,2. Этот коэффициент используется для установления права на получение данной помощи.

⁃ Как ожидается, проект закона будет вынесен на рассмотрение законодательного органа в ходе осенней сессии, чтобы он начал исполняться с 1 января 2020 года. Наряду с этим обращусь к правительству с предложением увеличить размер помощи с 350 до 500 леев в месяц, – отметил Додон.

Второй законопроект направлен на гарантирование государством минимального срока в пять лет для получения пенсии по достижении предельного возраста. Таким образом, в случае преждевременной смерти получателя данного вида пенсии супруг (супруга) будет получать ежемесячное пособие в размере пенсии по достижении предельного возраста до истечения пятилетнего срока с момента получения права на пенсию получателем этой пенсии.

⁃ Принятием этого законопроекта мы хотели бы обеспечить более справедливые условия для лиц, которые всю жизнь делали отчисления в Социальный фонд, но в связи с преждевременной смертью не смогли получать пенсию в течение хотя бы пяти лет. Согласно статистике, средняя продолжительность периода получения пенсии лицами, которые не прожили пяти лет с момента выхода на пенсию, составляет всего 2,6 года. Этот проект закона тоже будет рассмотрен на осенней сессии парламента, – сообщил Игорь Додон.