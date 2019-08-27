Президент выступил на торжественном приеме по случаю Дня независимости (ФОТО)

Президент выступил на торжественном приеме по случаю Дня независимости (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон выступил на официальном приеме по случаю Дня независимости Республики Молдова. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный, премьер-министр Майя Санду, члены правительства и депутаты парламента, представители дипломатического корпуса и гражданского общества.

Глава государства поздравил всех с Днем независимости и указал на консолидацию высшего руководства страны, чего не было в прежние годы. Игорь Додон с удовлетворением констатировал урегулирование острого политического кризиса, который потряс наше общество в начале июня, но был разрешен мирным путем, дав нам реальные шансы на устойчивое развитие страны.

Президент также поблагодарил наших партнеров по развитию за политическую и экономическую поддержку Республики Молдова, а нашему народу выразил благодарность за мудрость и здравый смысл, которые помогли в обеспечении демократической смены власти. Вместе с тем, он призвал граждан и политический класс совместно приложить все усилия для укрепления независимости и демократии в нашем государстве.

В ходе выступления Игорь Додон выделил пять базовых приоритетов, которыми следовало бы заняться правительству. Это реформа юстиции, права человека и борьба с коррупцией, экономическое развитие и укрепление социальной справедливости, обеспечение нейтралитета и реинтеграции страны, проведение взвешенной внешней политики.

Прочесть полный текст выступления можно здесь.

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