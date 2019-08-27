Президент выступил на торжественном приеме по случаю Дня независимости (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон выступил на официальном приеме по случаю Дня независимости Республики Молдова. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный, премьер-министр Майя Санду, члены правительства и депутаты парламента, представители дипломатического корпуса и гражданского общества.

Глава государства поздравил всех с Днем независимости и указал на консолидацию высшего руководства страны, чего не было в прежние годы. Игорь Додон с удовлетворением констатировал урегулирование острого политического кризиса, который потряс наше общество в начале июня, но был разрешен мирным путем, дав нам реальные шансы на устойчивое развитие страны.

Президент также поблагодарил наших партнеров по развитию за политическую и экономическую поддержку Республики Молдова, а нашему народу выразил благодарность за мудрость и здравый смысл, которые помогли в обеспечении демократической смены власти. Вместе с тем, он призвал граждан и политический класс совместно приложить все усилия для укрепления независимости и демократии в нашем государстве.

В ходе выступления Игорь Додон выделил пять базовых приоритетов, которыми следовало бы заняться правительству. Это реформа юстиции, права человека и борьба с коррупцией, экономическое развитие и укрепление социальной справедливости, обеспечение нейтралитета и реинтеграции страны, проведение взвешенной внешней политики.

Прочесть полный текст выступления можно здесь.