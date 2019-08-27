Президент выступает за выездные заседания правительства: Чем ближе к людям, тем лучше для страны!

Президент выступает за выездные заседания правительства: Чем ближе к людям, тем лучше для страны!

Один раз в две недели или раз в месяц правительство всем составом должно отправляться на заседания в районы. Так считает президент страны Игорь Додон. Заявление было сделано в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова”. 

– Меньше бы говорили о Кишинёве, а поехали бы в районы. Я думаю, что в этом нет ничего сложного, члены правительства должны услышать проблемы людей. Один раз в 2 недели или раз в месяц правительство всем составом должно отправляться на заседания в районы, чтобы говорить с людьми, люди ждут этого. Я езжу в районы каждую неделю, считаю, что так должны поступать и члены правительства. В парламенте, насколько я знаю, некоторые депутаты ездят. Чем ближе к людям мы будем, тем лучше будет для всех: для страны, для правительства, для граждан, – сказал глава государства. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md