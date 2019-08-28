Президент выступает за принятие в срочном порядке Закона о внутренней торговле (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе продолжающейся рабочей поездки в Рышканский район ознакомился с работой фабрики по производству сыров “Lactis”.

Предприятие было создано 68 лет назад как цех по производству сливочного масла. Потом была запущена линия производства молока и сыра. Сегодня коллектив насчитывает 240 человек; фабрика производит широкую гамму молочных продуктов, в том числе 17 видов сыров и сырков. У компании около 90 пунктов сбора молока в 86 селах 7 районов республики; ежедневно предприятие перерабатывает 160 тонн молока.

-Радует, что в Республике Молдова есть такое предприятие, которое обеспечивает рынок агропромышленных товаров качественной отечественной продукцией, используя современное оборудование. Подчеркнул, что администрация президента учитывает интересы местных производителей и будет оказывать поддержку, необходимую для развития бизнес-среды в нашей стране и диверсификации рынков сбыта. Выступаю за принятие в срочном порядке Закона о внутренней торговле, который бы четко прописал, что не менее 50% ассортимента товаров в торговых сетях должна составлять продукция отечественного производства, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.