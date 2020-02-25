Президент выслушал личные проблемы граждан и пообещал помочь с их решением (ФОТО)

Президент выслушал личные проблемы граждан и пообещал помочь с их решением (ФОТО)

Игорь Додон провел сегодня очередной прием граждан: десятки людей из разных регионов страны попросили помощи у аппарата президента в решении проблем, с которыми они сталкиваются.

Речь идет о вопросах социального, правового, образовательного, земельного, культурного характера. Поступают обращения о перерасчете пенсий, размер которых был установлен на основе предыдущих законов, о принятии мер в отношении лиц, освоивших мошенническим путем деньги, вложенные в строительство недвижимости, и так далее.

– Все обращения изучаются, и я приложу все усилия для того, чтобы указанные проблемы были решены в разумные сроки, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

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