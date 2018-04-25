Президент высказался за интенсификацию двусторонних отношений между Молдовой и Австрией во всех сферах

Президент высказался за интенсификацию двусторонних отношений между Молдовой и Австрией во всех сферах

Этим утром Игорь Додон провел встречу с Хубертом Фуксом, государственным секретарем Федерального министерства финансов Австрии.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений Республики Молдова и Австрийской Республики. Глава государства отметил, что диалог и сотрудничество между нашими странами стали еще динамичнее и крепче в важнейших областях, представляющих взаимный интерес. Он также выразил благодарность за поддержку, оказанную Австрийской Республикой нашей стране в части реализации реформ и продвижения процесса урегулирования приднестровского конфликта.

– Высказался в пользу интенсификации двусторонних отношений между Молдовой и Австрией во всех сферах, особенно в торгово-экономической и инвестиционной, а также в части реализации потенциала сотрудничества между нашими государствами, – отметил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи. 

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