Президент высказался за активизацию отношений Молдовы с Кубой (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Анной Тереситой Гонсалес Фрагой, заместителем министра иностранных дел Республики Куба, находящейся в нашей стране с рабочим визитом.

Глава государства приветствовал кубинского чиновника на молдавской земле. Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества между нашими государствами, высказавшись в пользу их развития во всех областях, представляющих взаимный интерес. Игорь Додон выразил надежду на то, что нынешний визит придаст новый импульс двустороннему диалогу, содействуя развитию и углублению связей между двумя странами.

– Констатировали недостаточную реализацию торгово-экономического потенциала. Последняя поездка представителей деловых кругов Республики Молдова на Кубу, организованная под эгидой Торгово-промышленной палаты РМ, прошла в апреле 2013 года. Выступил за активизацию отношений в этом направлении, организацию контактов на уровне бизнес-кругов, увеличение торгового оборота, осуществление двусторонних экономических миссий, участие в ярмарках, выставках и других специализированных мероприятиях, развитие кооперации в аграрной и пищевой отрасли, в области туризма и здравоохранения. Кроме того, высказались за плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций, – отметил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

В завершение дискуссии глава государства поблагодарил представителя кубинского правительства посетить эту страну в удобное время.