Президент выразил поддержку китайскому народу в связи с коронавирусом

0

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил послание со словами поддержки Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с тяжелой ситуацией, в которой оказался весь китайский народ.

– Мы все внимательно следим за развитием событий и высоко ценим усилия китайского руководства по управлению создавшейся ситуацией. В эти минуты суровых испытаний для китайского народа выражаю от имени Республики Молдова и от себя лично чувство солидарности и поддержки. Только вместе, осознанно, твердо и ответственно мы сможем преодолеть этот вызов для всего мира, – отметил он.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 28018 человек, смертельный исход зафиксирован в 563 случаях.