Президент: Введенные ограничения дают результаты. Ежедневный рост числа новых случаев меньше, чем при самом оптимистичном сценарии (ВИДЕО)

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На протяжении последних 8 дней динамика ситуации с коронавирусом в Молдове относительно оптимистичная, а показатель ежедневного роста числа новых случаев заболевания меньше, чем тот, что предполагался в самом оптимистичном сценарии для нашей страны. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон, который подчеркнул, что это означает, что введенные властями ограничения и ответственность большинства граждан, которые их соблюдают, дали результаты.

Глава государства отметил, что в конце марта по рекомендации ВОЗ были обсуждены три сценария для Молдовы:

сценарий 1 – самый негативный, который предполагал ежедневный рост новых случаев на 27%. Согласно этому сценарию, предполагалось, что в конце апреля число зараженных коронавирусом в нашей стране приблизится к 28 тысячам;

сценарий 2 – рост в 16% каждый день;

сценарий 3 – самый оптимистичный, который предполагал рост в 11% каждый день, и 3 тысячи инфицированных в Молдове по состоянию на конец апреля.

– Хочу проинформировать вас, что последние 8 дней средний рост составляет 9,4% ежедневно. То есть, это даже меньше, чем в оптимистичном сценарии, ситуация складывается лучше. Почему я хочу начать именно с этого. Уважаемые сограждане, ограничения, введенные властями, и ваша ответственность – подавляющего большинства из вас – дают результаты. Если в последующие 7-8 дней сохранится эта динамика, к концу апреля власти примут решение отменить некоторые ограничения на экономическую деятельность, – сказал президент.

Глава государства, однако, отметил, что не нужно расслабляться, а и далее придерживаться всех введенных правил в предстоящие полторы недели.

– Мы видим, что введенные ограничения дают результаты. Вчера в Сороках не было ни одного нового случая, потому что был объявлен жесткий карантин. Но у нас складывается негативная ситуация в Глодянах, и, скорее всего, сегодня комиссия по ЧС примет решение ввести карантин и там, – подытожил он.

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