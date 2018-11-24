Президент встретится сегодня с молдавскими соотечественниками в Москве

Сегодня, 24 ноября, в Москве, в 15:30, в концертном зале гостиницы «Космос» (пр. Мира, 150, станция метро «ВДНХ») состоится встреча Игоря Додона с гражданами Республики Молдова, которые живут и работают в Российской Федерации.

Приглашаю вас, уважаемые соотечественники, принять участие в этой встрече, где мы поговорим о самых острых проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, о ситуации в стране, о внутренней и внешней политике Республики Молдова. Я также проинформирую вас о последних договорённостях, которые были достигнуты с Президентом Российской Федерации, Владимиром Путиным, и которые вас касаются напрямую, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Глава государства ответит на все вопросы, которые поступят в его адрес. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на нашем сайте.