Президент встретится сегодня с молдавскими соотечественниками в Москве

Президент встретится сегодня с молдавскими соотечественниками в Москве

Сегодня, 24 ноября, в Москве, в 15:30, в концертном зале гостиницы «Космос» (пр. Мира, 150, станция метро «ВДНХ») состоится встреча Игоря Додона с гражданами Республики Молдова, которые живут и работают в Российской Федерации.

Приглашаю вас, уважаемые соотечественники, принять участие в этой встрече, где мы поговорим о самых острых проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, о ситуации в стране, о внутренней и внешней политике Республики Молдова. Я также проинформирую вас о последних договорённостях, которые были достигнуты с Президентом Российской Федерации, Владимиром Путиным, и которые вас касаются напрямую, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Глава государства ответит на все вопросы, которые поступят в его адрес. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на нашем сайте.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md