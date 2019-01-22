Президент встретится сегодня с инициаторами народного движения в его поддержку

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Об этом глава государства сообщил в рамках специального выпуска на телеканале НТВ Молдова.

– В 12.00 я пригласил тех людей, которые вышли с инициативой о создании народного движения за президента. У нас было очень много таких инициатив в прошлом году, поэтому я их пригласил, и завтра мы решим, как дальше будем развивать это движение, – сказал он.

Ранее Игорь Додон ответил согласием на инициативу о создании гражданами народного движения в его поддержку. В это движение входят уже несколько тысяч человек по всей стране.