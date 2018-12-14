Президент встретится с молдавской диаспорой в Израиле

Президент встретится с молдавской диаспорой в Израиле

Глава государства продолжит традицию проведения встреч с молдавскими соотечественниками во время своей предстоящей рабочей поездки в Израиль. 

Так, встреча Игоря Додона с молдавской диаспорой в этой стране состоится 18 декабря в 19:00 в городе Ришон-ле-Цион. Место встречи: ресторан “Белый аист”, улица Тулипман, 7.

Отметим, что с начала своего мандата президент регулярно встречается с молдавской диаспорой в странах, куда он отправляется с официальными или рабочими визитами.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md