Президент встретился в Страсбурге с председателем Венецианской комиссии (ФОТО)

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Игорь Додон провел встречу с Джанни Букиккио. Глава государства искренне поздравил его с переизбранием на пост главы Венецианской комиссии и выразил благодарность за личные посреднические усилия в урегулировании сложной ситуации в судебной системе нашей страны.

– Дал высокую оценку продолжающемуся партнерству Республики Молдова с Советом Европы и Венецианской комиссией и подчеркнул тот факт, что проведенная экспертиза и мнения Комиссии очень важны в свете наших усилий по продвижению реформ в стране. Отметил, что реформа юстиции является одним из базовых приоритетов руководства Республики Молдова, и мы будем проводить реформирование этой системы в соответствии с моделью, которую одобрит международное сообщество, гражданское общество, отраслевые эксперты и руководство Республики Молдова, – сообщил президент в соцсети.

Кроме того, Игорь Додон высоко оценил готовность Венецианской комиссии провести в срочном порядке экспертизу Закона о Высшем совете магистратуры и уточнил, что Молдова и далее рассчитывает на поддержку с целью проведения необходимых преобразований на благо наших людей.