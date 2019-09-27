Президент встретился в Нью-Йорке с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе визита в Нью-Йорк президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, отметив их восходящую динамику.

– Констатировали активизацию стратегического диалога между Республикой Молдова и Соединенными Штатами благодаря внутреннему политическому консенсусу и поддержке со стороны внешних партнеров, включая США. Поблагодарил американское руководство за поддержку Молдовы, в том числе правящей коалиции. Подчеркнул важность сохранения парламентского большинства и правительства для восстановления демократических институтов и имплементации реформ, по которым мы взяли на себя обязательства, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В то же время, говоря о своем выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, президент отметил важность проведения взвешенной внешней политики и сохранения нейтрального статуса Республики Молдова.

