Президент встретился со своим таджикским коллегой перед началом саммита СНГ (ФОТО)

Президент встретился со своим таджикским коллегой перед началом саммита СНГ (ФОТО)

Перед началом работы саммита СНГ Игорь Додон провел рабочую встречу с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Как написал президент на своей странице в соцсети, стороны отметили позитивную динамику развития двусторонних отношений, но пришли к общему мнению о наличии большого потенциала для их дальнейшего углубления.

– С удовлетворением констатировали активное взаимодействие наших стран не только в двустороннем формате, но и в рамках СНГ и важнейших международных организаций. В этом контексте достигли договорённости о проведении очередного заседания Молдо-таджикской межправительственной комиссии до конца текущего года, – сообщил он. 

Напомним, что сегодня в Душанбе открывается Саммит глав государств СНГ, в котором принимает участие и Игорь Додон.

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