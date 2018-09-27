Президент встретился со своим таджикским коллегой перед началом саммита СНГ (ФОТО)

Перед началом работы саммита СНГ Игорь Додон провел рабочую встречу с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Как написал президент на своей странице в соцсети, стороны отметили позитивную динамику развития двусторонних отношений, но пришли к общему мнению о наличии большого потенциала для их дальнейшего углубления.

– С удовлетворением констатировали активное взаимодействие наших стран не только в двустороннем формате, но и в рамках СНГ и важнейших международных организаций. В этом контексте достигли договорённости о проведении очередного заседания Молдо-таджикской межправительственной комиссии до конца текущего года, – сообщил он.

Напомним, что сегодня в Душанбе открывается Саммит глав государств СНГ, в котором принимает участие и Игорь Додон.