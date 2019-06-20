Президент встретился с жильцами дома в Атаках, который вчера был разрушен (ФОТО)

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Сегодня утром глава государства отправился в город Атаки на севере страны, чтобы на месте выяснить все обстоятельства и последствия обрушения 9-этажного дома. Игорь Додон провел оперативное совещание с участием районной и городской администрации и руководством местного Управления по чрезвычайным ситуациям. Президент пообщался также с людьми, которых эвакуировали из этого дома.

– По предварительным оценкам, причин было несколько, в том числе сдача дома в эксплуатацию с нарушениями, постоянное скопление воды в подвале и несанкционированные изменения конструкции дома – частичный разбор несущих стен некоторыми жильцами. По словам представителей Управления ЧС, дом, вероятнее всего, подлежит сносу. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, т.к. на стенах здания появились заметные трещины. Всего в доме 36 квартир, эвакуировано 18 семей в составе 51 человека, в том числе 11 детей. К счастью, никто не пострадал, – отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что на данный момент первостепенной задачей местных и центральных властей является временное размещение эвакуированных жильцов и поиск нового жилья. Часть из них находятся у родных, остальным выделены места в социальных объектах.

– Государство предоставит всем пострадавшим постоянное жильё. Для этого рассматриваем разные варианты, в том чистые компенсации в размере рыночной стоимости разрушенных квартир для покупки нового жилья, – добавил Додон.

Кроме того, президент считает необходимым проведение инспекции многоквартирных домов этой же серии во всех населённых пунктах Республики Молдова. Управлениям по чрезвычайным ситуациям вместе с местными властями нужно срочно этим заняться.