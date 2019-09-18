Президент встретился с участниками и членами экспертного совета фестиваля «ТЭФИ-СОДРУЖЕСТВО» (ФОТО, ВИДЕО)

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В Кишиневе под патронатом Президента Республики Молдова проходит Девятый телевизионный фестиваль «ТЭФИ-СОДРУЖЕСТВО», в котором принимают участие представители 12 стран. Это первый телевизионный фестиваль такого уровня, проводящийся в Молдове.

Сегодня глава государства провел встречу с его участниками и членами экспертного совета, обменялся мнениями о развитии медиа-рынка.

– Считаю, что такие площадки дают возможность создания новых совместных проектов, будь то сериалы, фильмы или телевизионные программы. Уверен, что профессионалы из разных стран способны сделать ничуть не меньше для продвижения имиджа страны, чем кадровые дипломаты, – отметил он.