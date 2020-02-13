Президент встретился с руководством Дубоссарского района (ФОТО)

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В ходе поездки в Дубоссарский район Игорь Додон встретился с председателем этого района Григорием Филипповым, а также с мэрами и районными советниками.

Это единственный район страны, в юрисдикцию которого входят населённые пункты по обоим берегам реки Днестр. Стороны обсудили ряд актуальных проблем, с которыми сталкиваются жители региона. Речь шла об оказании районных и государственных услуг профильными ведомствами, а также об экономических вопросах, включая процедуру открытия филиала Свободной экономической зоны «Бельцы», обеспечение необходимых условий для организации гимназического и другого образования.

Игорь Додон отметил, что начатые президентом инвестиционные проекты в сфере уличного освещения, газификации и водоснабжения населённых пунктов, ремонта дорог включают и населённые пункты Дубоссарского района, и он получит всю нужную для этого помощь.