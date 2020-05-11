Президент встретился с руководством Ассоциации банков Молдовы и главами ряда ассоциаций деловых кругов (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел сегодня беседу с руководством Ассоциации банков Молдовы и главами ряда ассоциаций деловых кругов для обсуждения ситуации в экономике в условиях пандемического кризиса и вызванных им социальных проблем.

К настоящему времени у главы государства состоялось около десятка таких встреч с представителями различных отраслей национальной экономики, и все они указывают на финансовые трудности как на основные. В частности, президент напомнил, что деловые круги говорят о сложностях с получением кредитов, а государство со своей стороны выражает готовность оплатить проценты по кредитам юридическим лицам на основании соответствующего обращения.

В связи со сложной ситуацией в стране Игорь Додон предложил собеседникам обозначить те задачи, выполнение которых они считают нужным, и определить методы достижения поставленных целей в координации с органами государственной власти.

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