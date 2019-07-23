Президент встретился с руководителями учреждений, отвечающих за регулирование банковского сектора и финансового рынка (ФОТО, ВИДЕО)

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В течение сегодняшнего дня президент Молдовы Игорь Додон провел рабочие встречи с руководителями учреждений, отвечающих за регулирование банковского сектора и финансового рынка, – с председателем Национального банка Молдовы Октавианом Армашу и, соответственно, председателем Национальной комиссии по финансовому рынку Валериу Кицаном.

Руководитель Национального банка проинформировал главу государства о недавних событиях в банковском секторе, выполнении рекомендаций МВФ, относящихся к этому сектору, о ситуации вокруг кредитования национальной экономики и сферы потребления, эволюции и прогноза Индекса потребительских цен, а также о других важных вопросах, которые касаются деятельности регулятора банковского сектора.

– Заверил руководство Национального банка в том, что он и далее останется независимым учреждением согласно самым строгим международным требованиям. Вместе с тем, предложил НБМ рассмотреть предложения и проблемы, высказанные руководителями коммерческих банков страны в ходе встречи со мной на прошлой неделе. Подчеркнул необходимость обеспечения адекватного уровня кредитования экономики банковским сектором – этому процессу был нанесен серьезный урон во время банковского кризиса, произошедшего из-за вывода средств из трех банков в 2014 году, – отметил Додон по итогам проведенной встречи.

В то же время председатель Национальной комиссии по финансовому рынку перечислил основные вызовы, с которыми сталкивается учреждение в наиболее важных отраслях, которые подлежат регламентированию: сектор небанковского кредитования, страховой рынок и рынок ценных бумаг. Принимая во внимание последние события в сфере небанковского кредитования, который на фоне кризиса в банковском секторе показал существенный рост в последние годы, глава государства обратил внимание на риски, касающиеся чрезмерной задолженности физических лиц.

– Поступили множество сигналов о том, как организации сферы небанковского кредитования допускают отклонения от норм действующего законодательства, вымогая у дебиторов немалые денежные средства. Отметил необходимость более строгого регулирования этого сектора. Кроме того, считаю уместным введение обязательного сотрудничества этих учреждений с Бюро кредитных историй и Агентством по защите прав потребителей с целью соблюдения прав граждан-дебиторов. Обратил внимание также на необходимость стабильного функционирования страхового рынка, а также на устранение недостатков в деятельности организаций в данной сфере, – подчеркнул президент.