Президент встретился с председателями конституционных судов 14 стран ЕС и СНГ (ФОТО)

В рамках проходящей сегодня в Кишиневе Международной конференции, посвященной 25-летию создания Конституционного суда, вместе с председателем КС Республики Молдова Владимиром Цурканом и главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио президент Игорь Додон встретился с председателями конституционных судов 14 стран ЕС и СНГ.
Глава государства приветствовал высоких гостей в нашей стране, поблагодарив их за участие в мероприятии и за повышенный интерес к политическим процессам в Молдове.
– В этом контексте подчеркнул, что ситуация в стране изменилась к лучшему, поскольку нам удалось преодолеть политический кризис в июне прошлого года, когда были предприняты попытки использовать Конституционный суд в качестве политического инструмента. Сейчас Высокий суд состоит из компетентных людей, не вовлеченных в политические игры, благодаря чему он вернул доверие граждан и снова выступает в качестве защитника государственного строя от любых преступных посягательств. В то же время я заявил зарубежным гостям, что высшее руководство Республики Молдова открыто для дискуссий и готово обсуждать возможные изменения в действующее законодательство нашей страны, если в этом будет необходимость, – отметил Игорь Додон.