Президент встретился с председателями конституционных судов 14 стран ЕС и СНГ (ФОТО)

В рамках проходящей сегодня в Кишиневе Международной конференции, посвященной 25-летию создания Конституционного суда, вместе с председателем КС Республики Молдова Владимиром Цурканом и главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио президент Игорь Додон встретился с председателями конституционных судов 14 стран ЕС и СНГ.

Глава государства приветствовал высоких гостей в нашей стране, поблагодарив их за участие в мероприятии и за повышенный интерес к политическим процессам в Молдове.