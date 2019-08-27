Президент встретился с председателем Украинского союза промышленников и предпринимателей (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Анатолием Кинахом, председателем Украинского союза промышленников и предпринимателей, бывшим премьер-министром Украины, уроженцем села Брэтушень Единецкого района Молдовы. Господин Кинах прибыл в нашу страну для участия в праздновании Дня независимости Республики Молдова.

Стороны обсудили политическую и экономическую ситуацию в Молдове, Украине и регионе в целом. Затронули вопросы, касающиеся развития и расширении партнерства между Молдовой и Украиной.

– Пришли к единому мнению о том, что сотрудничество наших государств должно быть основано на тесных дружеских связях, взаимном доверии и уважении на благо наших граждан. Особо подчеркнули важность укрепления нашего партнерства в торгово-экономической сфере по направлениям, представляющим взаимный интерес, а также с целью реализации совместных проектов, способствующих экономическому росту в обеих странах, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Анатолий Кинах поздравил наш народ с Днем независимости, пожелав нам счастья, благополучия, мира и уверенности в будущем.

