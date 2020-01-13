Президент встретился с послом США: о чем шла речь в ходе беседы (ФОТО, ВИДЕО)

Президент встретился с послом США: о чем шла речь в ходе беседы (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл в понедельник рабочую встречу с Послом Соединённых Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом.

Стороны обсудили итоги ушедшего года в контексте развития двустороннего стратегического диалога между нашими странами и рассмотрели наиболее перспективные направления дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества в наступившем году. Игорь Додон и Дерек Хоган пришли к единому мнению о наличии большого потенциала в торгово-экономической сфере, наметили основные пути реализации имеющихся возможностей.

Кроме того, была подчеркнута важность имплементации реформ, по которым наша страна взяла на себя обязательства.

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