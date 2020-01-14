Президент встретился с послом России Олегом Васнецовым (ФОТО, ВИДЕО)

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Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений и констатировали значительное укрепление стратегического партнёрства между Молдовой и Российской Федерацией в 2019 году. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Игорь Додон.

Указали на наличие широких возможностей для дальнейшего поступательного развития нашего диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Кроме того, рассмотрели план реализации различных мероприятий в рамках двустороннего взаимодействия в 2020 году. Особое внимание будет уделено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, – уточнил президент.

Глава молдавского государства напомнил, что примет участие в торжествах на Красной площади в Москве по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина.