Президент встретился с послом Греции в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Георгиосом Пукамиссасом, послом Греческой Республики в Республике Молдова с резиденцией в Бухаресте, по случаю завершения его миссии в нашей стране.

В ходе беседы глава государства затронул ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики страны, а также нынешнего состояния молдавско-греческих отношений.

– Поблагодарил посла за помощь, оказываемую Грецией нашей стране посредством множества проектов, а также за вклад господина посла в укрепление двусторонних отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес. Кроме того, выступил за активизацию двустороннего диалога и подтвердил приглашение на имя Президента Греческой Республики Прокопиоса Павлопулоса посетить Республику Молдова с официальным визитом. Подчеркнул также тот факт, что президентская администрация продолжает проводить взвешенную внешнюю политику, строя партнерские отношения со странами и Востока, и Запада, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В завершение беседы он пожелал главе дипломатической миссии успехов в дальнейшей деятельности и выразил уверенность в том, что с назначением нового посла партнерство между Республикой Молдова и Греческой Республикой продолжится по многим направлениям на благо наших народов.

