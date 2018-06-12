Президент встретился с послом Азербайджана в Молдове

Президент встретился с послом Азербайджана в Молдове

Игорь Додон побеседовал с Гудси Дурсун оглу Османовым.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, в том числе рост товарооборота, а также социальные программы, которые реализует в Гагаузской автономии азербайджанское правительство.

– Я констатировал активизацию двусторонних контактов на всех уровнях и выступил за устойчивое развитие сотрудничества между нашими странами в областях, представляющих взаимный интерес, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

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