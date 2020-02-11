Президент встретился с послами РМ, аккредитованными в странах ЕС и ряде других государств (ФОТО, ВИДЕО)

Президент встретился с послами РМ, аккредитованными в странах ЕС и ряде других государств (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел рабочую встречу с послами Республики Молдова, аккредитованными в странах-членах Европейского союза, а также в Великобритании, Швейцарии, Японии, в Совете Европы и при Европейской комиссии. Во встрече также участвовали министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой и советник президента по внешней политике Еуджен Карас.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся многостороннего взаимодействия с европейскими институтами и двустороннего диалога с каждой из стран ЕС.

– Обратил внимание наших дипломатов на необходимость укрепления отношений с европейскими партнерами, что в первую очередь подразумевает объективное и непосредственное информирование руководства этих стран о ситуации в Республике Молдова, о сути стратегии взвешенной внешней политики и других принципиальных вопросах, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

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