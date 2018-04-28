Президент встретился с молдавскими студентами в Санкт-Петербурге

Участники встречи обсудили вопросы, с которыми сталкиваются молодые люди, а также обговорили ход реализации соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках встреч с президентом России Владимиром Путиным.

– Представил разработанные президентской администрацией инициативы, направленные на поддержку и привлечение диаспоры к участию в различных областях государственного развития. В связи с этим напомнил о моей прошлогодней инициативе по поводу информирования уехавших из страны граждан о новых возможностях трудоустройства на Родине. Также пригласил молодых молдаван из Санкт-Петербурга включиться в организацию мероприятий в рамках Года Святого Штефана Великого, – отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон по итогам проведенной беседы.

Напомним, глава государства совершает в эти дни короткий визит в Санкт-Петербург.