Президент встретился с молдавскими студентами в Санкт-Петербурге

Президент встретился с молдавскими студентами в Санкт-Петербурге

Участники встречи обсудили вопросы, с которыми сталкиваются молодые люди, а также обговорили ход реализации соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках встреч с президентом России Владимиром Путиным.

– Представил разработанные президентской администрацией инициативы, направленные на поддержку и привлечение диаспоры к участию в различных областях государственного развития. В связи с этим напомнил о моей прошлогодней инициативе по поводу информирования уехавших из страны граждан о новых возможностях трудоустройства на Родине. Также пригласил молодых молдаван из Санкт-Петербурга включиться в организацию мероприятий в рамках Года Святого Штефана Великого, – отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон по итогам проведенной беседы. 

Напомним, глава государства совершает в эти дни короткий визит в Санкт-Петербург.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md