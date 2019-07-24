Президент встретился с координатором Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ФОТО, ВИДЕО)

Президент встретился с координатором Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с координатором Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) в Республике Молдова Сельдой Ёзденоглу.

Глава государства выразил в ее лице благодарность турецкому правительству за постоянную широкую помощь, оказываемую нашей стране в социальной, культурной, гуманитарной сфере. Игорь Додон отметил, что благодаря Агентству TIKA в Республике Молдова уже реализованы или готовятся к реализации различные проекты, имеющую большую значимость для населения нашей страны. Участники встречи обсудили и план дальнейшего сотрудничества с турецкими партнерами для реализации проектов в сфере здравоохранения, образования, развития спорта и т.д.

В завершение беседы Игорь Додон и координатор Турецкого агентства по сотрудничеству и координации говорили также о планируемом официальном визите Президента Республики Молдова в Турцию. Напомним, что Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил нашу страну с официальным визитом в октябре 2018 года.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md