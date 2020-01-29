Президент встретился с Комиссаром СЕ по правам человека (ФОТО)

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В продолжение рабочего визита в Страсбург Игорь Додон встретился с Дуньей Миятович, Комиссаром Совета Европы по правам человека. Глава государства поблагодарил ее за постоянную поддержку со стороны Совета Европы и его открытость в оказании помощи Республике Молдова в проведении реформ.

– Подчеркнул, что принятие Национального плана действий в области прав человека на 2018-2022 годы было возможным в том числе благодаря поддержке со стороны Совета Европы посредством Плана действий СЕ для Молдовы на 2017-2020 годы. Добавил, что План действий СЕ для РМ на 2017-2020 годы играет важную роль в процессе позитивной трансформации РМ, а власти страны взяли на себя широкие обязательства по имплементации его положений, – отметил президент.

Отдельным пунктом дискуссии стала ситуация, связанная с защитой прав человека в приднестровском регионе, что вызывает обеспокоенность конституционных властей Республики Молдова. В этом смысле глава государства подчеркнул, что “мы и далее рассчитываем на участие партнеров из Совета Европы”.

В завершение встречи Игорь Додон пригласил Дунью Миятович совершить визит в Республику Молдова, в том числе в приднестровский регион.